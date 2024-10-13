العامة للبترول تحقق أعلى معدل إنتاج بإجمالي 35 مليون برميل نفط

نجحت الشركة العامة للبترول في تحقيق أعلى معدل إنتاج لها حيث بلغ إجمالي الإنتاج من حقول الشركة والحقول المشاركة في توفير الزيت 35 مليون برميل زيت مكافئ بمتوسط يومى 96 ألف برميل، كما حققت حقول الشركة إنتاج قدر بحوالى 27.3 مليون برميل زيت مكافئ بمتوسط يومى 75 ألف برميل وهو يمثل أعلى معدل إنتاج فى تاريخ الشركة وتصدرت قائمة كُبرى شركات إنتاج الزيت فى مصر.

ومن جانبه اعتمد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الميزانية مؤكدا عراقة الشركة العامة للبترول ككيان وطني إنتاجها خالص للدولة، مشيدا بجهود العاملين فى زيادة إنتاج الشركة خاصة من الحقول المتقادمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مطالبا بضرورة زيادة معدلات الإنتاج لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وتقليل الفاتورة الاستيرادية من تلك المنتجات.

كما وجه بدوى بأهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة والامكانيات المالية والتسهيلات المتاحة لتحديد الأولويات قبل تنفيذ تلك المشروعات، مشيدا بالنتائج التي حققتها الشركة فى مجالات تحسين كفاءة الطاقة ومشروعات التوافق البيئى وتقليل الانبعاثات ومجالات السلامة والصحة المهنية، لجذب الاستثمارات في قطاع البترول.

انجازات الشركة

وبدوره، أوضح المهندس محمد عبد المجيد رئيس الشركة أن زيادة الإنتاجية جاءت من خلال حفر 35 بئراً بحقول الشركة المختلفة و61 بئراً بحقول عقود اتفاقيات خدمات الاستكشاف والإنتاج، مشيرا إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة للشركة بلغ خلال العام حوالى 4.4 مليار جنيه بنسبة 125% من المعتمد مع خفض تكلفة البرميل المنتج من خلال عمليات الشركة العامة دون شركات الاتفاقيات، كما تعمل الشركة على استبدال بعض مستلزمات الإنتاج بمنتجات محلية وذلك لتعظيم المنتج المحلى وتوفير النقد الأجنبي، كما جارى التوسع فى العديد من مشروعات كفاءة الطاقة لتوفير استهلاك السولار والتحول للاعتماد على الغاز المنتج ومشاريع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة.

وأوضح أن الشركة قامت بتطبيق العديد من التطبيقات الحديثة فى إطار خطة التحول الرقمى لسرعة الربط ونقل البيانات بين المواقع وتطبيق منظومة الأمن السيبراني للمعلومات مشيراً إلى إلتزام الشركة بتطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية وتم تحقيق 18 مليون ساعة عمل بدون إصابات خلال العام.

شارك في اجتماع الجمعية العمومية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور كل من المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ ولفيف من قيادات الوزارة.