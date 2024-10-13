قصور الثقافة فى أسبوع.. انطلاق مهرجان أسوان للثقافة والفنون ومؤتمر أدباء غرب ووسط الدلتا

أجندة فعاليات ثقافية وفنية ثرية تقدمها هيئة قصور الثقافة، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بدءا من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 19 أكتوبر.

فعاليات متنوعة بمبادرة "أنت الحياة" بالبحيرة والفيوم

يستهل اليوم الأحد بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظتي البحيرة والفيوم، ضمن مبادرة "أنت الحياة"، في سياق الأنشطة المقدمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، بشكل دوري للنهوض بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية بمختلف المحافظات، تزامنا مع المبادرة الرئاسية "بداية" لتوفير حياة آمنة للمواطن المصري.

تتضمن الفعاليات معرضا للكتاب يضم أحدث كتب وإصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، بالإضافة إلى عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، واللقاءات التوعوية للمرأة، والورش الفنية لنخبة من الأكاديميين والمدربين المتخصصين، ومن المقرر أن تستمر حتى غدا الاثنين.

انطلاق مؤتمر أدباء غرب ووسط الدلتا الثقافي بالمنوفية

وتستقبل محافظة المنوفية في الثانية عشرة مساء الأربعاء المقبل، فعاليات المؤتمر الأدبي الثالث والعشرين لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بعنوان "الأجناس الأدبية وآليات التلقي" دورة الشاعر الراحل مصطفى عبد المجيد سليم، ويستمر حتى الخميس 17 أكتوبر، ويتضمن مجموعة من الأبحاث بمشاركة لفيف من الباحثين و الأدباء والمثقفين، بجانب تكريم عدد كبير من الرموز التي أثرت الحركة الثقافية من أبناء الإقليم.

مهرجان أسوان للثقافة والفنون "تعامد الشمس"

وتنطلق الخميس المقبل 17 أكتوبر فعاليات مهرجان أسوان للثقافة والفنون بمشاركة 9 فرق فنون شعبية مصرية وهي أسوان، الأقصر، ملوي، الوادي الجديد، الأنفوشي، الغربية، بورسعيد، توشكى التلقائية، التنورة التراثية، تقدم عروضها بالمواقع الثقافية والأندية والجمعيات بمحافظة أسوان وتتنقل إلى مدينة أبو سمبل لتقديم عروضها بالتزامن مع تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل.

ثقافة الدقهلية تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

وفي السابعة مساء الأربعاء تحتفل هيئة قصور الثقافة باليوم العالمي للعصا البيضاء من خلال عدة فعاليات، بنادي النيل بمحافظة الدقهلية، هذا بجانب لقاءات تثقيفية وتوعوية تقام على مدار الأسبوع حول كيفية دعم ذوي الإعاقة البصرية، وذلك بقصور الثقافة بالمحافظات وعدد من المدارس، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

أفلام مجانية بقصر السينما

ويعرض قصر السينما بجاردن سيتي هذا الأسبوع عددا من من الأفلام العربية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، بالإضافة إلى أفلام السينما الهندية، وتقدم جميعها مجانا للجمهور في تمام الثامنة مساءً، ويعقب بعضها ندوات نقدية، وذلك في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.

استمرار الاحتفال بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد

وتواصل هيئة قصور الثقافة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد هذا الأسبوع من خلال فعاليات مكثفة تقدم للجمهور بالمجان في محافظات الفيوم، الإسكندرية، الوادي الجديد، الغربية، سوهاج، البحيرة، والإسماعيلية وغيرها، وتشمل عددا من العروض الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بجانب اللقاءات التثقيفية والورش الفنية، وذلك ضمن البرنامج الحافل الذي أعدته ويتضمن أكثر من 456 نشاطا ثقافيا وفنيا احتفالا بذكرى النصر المجيد.

هذا وتحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية بمشاركة نخبة من المثقفين والأدباء بالإضافة إلى الورش الفنية والحرفية بمختلف المحافظات، والاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للمرأة الريفية، والصحة النفسية، وغيرها.