الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عودة حركة القطارات بعد حادث قطاري المنيا

قطار
قطار

 أفادت “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل لها، بعودة حركة القطارات بعد اصطدام جرار بمؤخرة قطار قادم من أسوان باتجاه القاهرة في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا.

 حادث قطاري المنيا.. أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانًا إعلاميًا أشارت فيه إلى  حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار،  وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

 كلف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية، وزير الصناعة، والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على  الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

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