الأحد 13 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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نتنياهو يغادر اجتماع الوزراء الإسرائيلي بعد دقائق قليلة لسبب غير معلوم

نتنياهو
نتنياهو

أفاد إعلام إسرائيلي، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسكرتيره العسكري غادرا اجتماع مجلس الوزراء بعد دقائق قليلة من بدايته لسبب غير معلوم، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

واجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، مساء الخميس، لمناقشة الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في الأول من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف مسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنه من المتوقع أن يأذن المجلس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بـ"شن هجوم انتقامي".

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إن كبار الوزراء، بمن فيهم نتنياهو، "سيناقشون في الاجتماع الخطة الشاملة للانتقام الإسرائيلي".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي كشف أن نتنياهو سيعقد، الخميس، اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني للتصويت على "عمل عسكري كبير ضد إيران".

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