حبس 4 أشخاص لقيامهم باختطاف طفلة أثناء ذهابها للحضانة

قررت النيابة العامة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، حبس 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بارتكاب واقعة اختطاف طفلة عمرها 5 سنوات أثناء ذهابها للحضانة، وذلك إثر خلافات بين الجناة ووالدها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا من " صبحى ع غ" 66 عاما بالمعاش، مقيم نطاق منيا القمح، باختطاف حفيدته " ه ح " 5 سنوات أثناء توجهها للحضانة مستقلة إحدى السيارات قيادة (سائق – مقيم بذات العنوان) حيث اعترض طريقهم سيارة "ملاكى" - لا يعلم بياناتها - وقاموا باختطاف حفيدته وفروا هاربين.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 4 أشخاص منهم كل من " ح ع ‘ " 50 عاما ونجليه " إ " 30 عاما و" ب " 25 عاما لأحدهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة الشرقية)، وكذا تحديد مكان احتجاز المجنى عليها بمسكن أحد المتهمين بدائرة مركز شرطة فاقوس، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وتحرير الطفلة المختطفة، وعثر بحوزتهم على (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – فرد خرطوش "وطلقتان" – 2 سلاح أبيض).

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة مستخدمين السيارة المضبوطة على النحو المُشار إليه لتحصل والد المجنى عليها على مبلغ مالى منهم نظير تسفيرهم للخارج وعدم الوفاء بذلك، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 31835 جنح مركز منيا القمح لسنة 2024 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة أخرى تلقى مركز شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغا من سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا أنه حال قيادته سيارته الربع نقل بدائرة المركز فوجئ بقيام (4 مجهولين ) بإعتراضه وتهديده بسلاح أبيض والإستيلاء على السيارة ولاذوا بالهرب.

بالفحص بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنه تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة سيارات النقل كرهاً عن قائديها عقب إستدراجهم بزعم نقل حمولة من مكان لآخر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .. وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل كلفت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الجهات المختصة بحصر المحافظ الإلكترونية للمتهمين في التشكيل العصابي التي استخدموها فى مواقع المراهنات كما أمرت النيابة بحبس تشكيل عصابى فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات الإلكترونية والرياضية التى يتم إدارتها من خارج مصر.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على تشكيل عصابى منظم فى عدد من محافظات الجمهورية تخصص فى استقطاب الشباب للمشاركة فى المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التى يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولى تلك المواقع فى الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكترونى لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها فى صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.