جدول ترتيب مسابقة دوري المحترفين قبل انطلاق الجولة الثانية

تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.

ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثانية بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات.

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثانية

1- أبو قير للأسمدة 3 نقاط

2- سبورتنج 3 نقاط

3- لافيينا 3 نقاط

4- المقاولون العرب 3 نقاط

5- ديروط 3 نقاط

6- بلدية المحلة 3 نقاط

7- أسوان 3 نقاط

8- وادي دجلة 3 نقاط

9- الترسانة 3 نقاط

10- بروكسي نقطة

11- وي نقطة

12- القناة بدون نقاط

13- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط

14- الداخلية بدون نقاط

15- السكك الحديد مودرن بدون نقاط

16- طنطا بدون نقاط

17- منتخب السويس بدون نقاط

18- بترول أسيوط بدون نقاط

19- راية بدون نقاط

20- المنصورة بدون نقاط

نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.