جدول ترتيب مسابقة دوري المحترفين قبل انطلاق الجولة الثانية
تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقا.
ومن المقرر أن تستكمل باقي مباريات الجولة الثانية بدوري المحترفين غدا الاثنين حيث يشهد إقامة 5 مباريات.
جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الثانية
1- أبو قير للأسمدة 3 نقاط
2- سبورتنج 3 نقاط
3- لافيينا 3 نقاط
4- المقاولون العرب 3 نقاط
5- ديروط 3 نقاط
6- بلدية المحلة 3 نقاط
7- أسوان 3 نقاط
8- وادي دجلة 3 نقاط
9- الترسانة 3 نقاط
10- بروكسي نقطة
11- وي نقطة
12- القناة بدون نقاط
13- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط
14- الداخلية بدون نقاط
15- السكك الحديد مودرن بدون نقاط
16- طنطا بدون نقاط
17- منتخب السويس بدون نقاط
18- بترول أسيوط بدون نقاط
19- راية بدون نقاط
20- المنصورة بدون نقاط
نتائج الجولة الأولى في دوري المحترفين
لافيينا ضد راية 2-0.
السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1
كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2
سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.
المقاولون العرب ضد القناة 4-3
طنطا ودجلة 0-1.
أبو قير والمنصورة 3-0.
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.
الترسانة والسويس 1ـ0.