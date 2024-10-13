53 مليون دولار خسائر إسرائيلية عقب الهجوم الإيراني

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية قدّرت حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية جراء الهجوم الإيراني الأخير بما يتراوح بين 40 و53 مليون دولار ، وتعد هذه الأضرار الأكبر التي تكبدتها إسرائيل في يوم واحد منذ بداية الحرب الحالية ،

وأوضحت الصحيفة أن الهجمات الصاروخية الإيرانية استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية والممتلكات المدنية. وقد تضررت منازل ومنشآت تجارية وأملاك عامة في 10 مواقع رئيسية، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد الحكومية والخاصة للتعامل مع حجم هذه الكارثة.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الهجمات الإيرانية تمثل أكبر عملية استهداف مدني منذ بدء الحرب، حيث تركزت الهجمات بشكل أساسي على مناطق مأهولة بالسكان. وقد تسببت الأضرار في حالة من الذعر وسط السكان المحليين وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين في هذه المناطق.

إلى جانب الأضرار بالممتلكات المدنية، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن بعض الصواريخ الإيرانية سقطت أيضًا على مواقع عسكرية إسرائيلية. ولم تكشف التقارير الأولية حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية، لكن هناك قلق متزايد بشأن تأثير هذه الضربات على قدرات الجيش الدفاعية وعلى العمليات العسكرية الجارية.

وصرح مسؤول في مصلحة الضرائب بأن هذه التقديرات الأولية قد ترتفع مع استكمال فرق التقييم لمسح جميع المناطق المتضررة. وأضاف أن الحكومة ستسعى إلى تعويض المواطنين المتضررين وفقًا للقوانين المعمول بها، ولكن الإجراءات قد تستغرق بعض الوقت نظرا لحجم الأضرار.

وفي ضوء هذه التطورات، يعكف المسؤولون الإسرائيليون على تقييم الموقف ووضع خطط للرد على هذه الهجمات. كما أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب التصعيد بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد تزايد حدة الهجمات الصاروخية وتنامي القلق حول تأثيرها على استقرار المنطقة.

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن انطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن انطلاق الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف آلاف الأطفال في مختلف مناطق القطاع. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوقاية من هذا المرض الذي يمكن أن يؤدي إلى شلل دائم، خاصة بين الأطفال دون سن الخامسة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجولة الثانية من حملة التطعيم تأتي ضمن خطة وطنية شاملة للقضاء على شلل الأطفال في القطاع. وصرح المتحدث باسم الوزارة أن الحملة تستهدف الأطفال الذين لم يحصلوا على الجرعات الكاملة من اللقاح، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق المحاصرة التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة أن الحملة تجري بالتعاون مع منظمات دولية، منها منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف"، لضمان توفير اللقاحات بكميات كافية والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين. وأعربت الوزارة عن شكرها للدعم الذي تلقته من هذه المنظمات والذي ساعد في تنفيذ الحملة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع بسبب الحصار المفروض والعمليات العسكرية.

وفي سياق متصل، حذرت الوزارة من مخاطر شلل الأطفال، مشيرة إلى أنه مرض فيروسي معدٍ يصيب الجهاز العصبي للأطفال، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى شلل دائم أو حتى الوفاة. ودعت الوزارة جميع أولياء الأمور إلى التعاون مع فرق التطعيم الميدانية لضمان تلقي جميع الأطفال اللقاح اللازم.

ودعت وزارة الصحة أهالي غزة إلى الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية والمشاركة في الحملة لضمان حماية أطفالهم من هذا المرض الخطير، مع التشديد على ضرورة تلقي الأطفال الجرعات الكاملة من اللقاح لتحقيق المناعة الكافية.

وأعلنت الوزارة أن الحملة ستستمر على مدار الأسابيع المقبلة، مع تكثيف الجهود للوصول إلى جميع المناطق في قطاع غزة، وتوفير فرق ميدانية للتطعيم في المراكز الصحية والمدارس والمناطق النائية لضمان الوصول إلى كافة الأطفال المستهدفين.