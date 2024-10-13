النيل للبترول تفتتح محطة وقود فى شكلها الجديد بأسيوط

افتتحت شركة النيل لتسويق البترول أول محطة وقود جديدة بشكلها الجديد بعد التطوير والتحديث في قرية منقباد إحدى القرى التابعة لمركز أسيوط.

وجاء افتتاح المحطة الجديدة ضمن سعي شركة النيل لتسويق البترول لإقرار خطة التطوير الشاملة وتنفيذ توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نحو تعظيم دور الشركات الوطنية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين مع تحديث وتطوير الشكل والأداء في شتي محطات الوقود التابعة لشركات القطاع ومن بينها النيل للبترول.

ومن جانبه وجه المهندس أحمد عيد رئيس شركة النيل لتسويق البترول الشكر لمحافظ اسيوط اللواء هشام أبو النصر علي دعمه الدائم للشركة وسرعة إنهاء الاجراءات اللازمة والتصاريح لعمل المحطة وغيرها من المحطات المزمع إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بمواقع جديدة في المحافظة.

كما أثنى عيد على أداء العاملين من أبناء الشركة وتفانيهم في العمل بشكل كان له مردود إيجابي ملموس في نتائج اعمال الشركة.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى انتشار محطات تموين السيارات على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين وبحضور اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط.