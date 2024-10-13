مدير تعليم قوص يكرم الطالبات الفائزات بمسابقة التنمية المستدامة

كرم عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب محافظة قنا، بمكتبه، اليوم الأحد الطالبات الفائزات بمسابقة اجمل لوحة فنية وأفضل بحث التى نظمها قسم التنمية المستدامة بحضور كنانه فنجرى ابوجبل مدير التعليم العام و المهندسة نجلاء دعبس رئيس قسم التنميه المستدامة و حسانى عبداللطيف مدير مدرسة شركة السكر الإعدادية و فتحى أحمد محمود مدير مدرسة وحدة الحراجية و عزت الشريف مدير العلاقات العامة .

هذا وكرم مدير عام الإدارة الطالبة سلمى أحمد عبدالنور بمدرسة شركة السكر الإعدادية الفائزة بالمركز الأول على مستوى الإدارة والمركز الثاني على مستوى المديرية بمسابقة أفضل بحث و كرم الطالبات آمنه فتحى احمد والطالبة مى مصطفى محمد على والطالبة سلمى خالد حسن الطالبات بمدرسة وحده الحراجية الابتدائية المشتركة الفائزات بالمركز الأول على مستوى الإدارة بمسابقة اجمل لوحة فنية واختتم التكريم بإهداء شهادة التميز لفتحى احمد مدير مدرسة وحده الحراجية الابتدائية المشتركة لتميزه وتعاونه بقسم التنمية المستدامة .

سكرتير مساعد قنا يشارك في الاجتماع المشترك بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية

شارك اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، في الاجتماع المشترك بين وزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور سكرتيرى عموم المحافظات ومديرى عموم إدارات التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمدن والقرى، وكذا موقف إعداد الحيز العمراني للعزب والكفور والنجوع بمحافظات الشرقية، أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، سوهاج .

استعرض السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع موقف محافظة قنا حيث تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لعدد 150 قرية، فضلا عن الإنتهاء من 94 مخطط تفصيلي للقرى، ومتبقي عدد 56 قرية جاري تحديث المخططات الاستراتيجية لها بالتعاون مع الهيئة، علي أن يتم إدراجها ضمن ميزانية الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024-2025.

و أشار السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إلي أنه جاري حاليا الإنتهاء من تحديث المخططات الاستراتيجية لمدينة قنا ، مؤكدا ان محافظة قنا من أوائل المحافظات التي أنهت نموذج الحصر والاستدلال للكتل العمرانية مما ساهم في تسهيل الأحواز المتبقية لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.