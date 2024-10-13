الجنس الناعم ممنوع من حضور مباريات الكان 2025

طالبت جهات إدارية في المغرب، بمنع النساء والفتيات من حضور مباريات كرة القدم، حيث شهدت منصات السوشيال ميديا بالمملكة، هجوما شرسا على المغربيات اللواتي يتابعن مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ما زاد الأمر، فقد شهدت المنصات الاجتماعية في المغرب تفاعلا واسعا، مع وسم "لا للنساء في المدرجات"، وذلك رفضا واحتجاجا على دخول المغربيات إلى الملاعب ومتابعة المباريات كرة القدم.

الحملة المثيرة لعجب العجاب، أثارت ردود فعل متضاربة بين المغاربة، حيث هناك من اعتبر الأمر عنصرية وتتميزا ضد النساء، فيما رأى آخرون أنه فرصة لحماية النساء من الاعتداءات الجنسية والتحرش داخل الملاعب.

وفي ذات السياق، رفض الاتحاد المغربي لكرة القدم، التعليق على حملات رواد مواقع التواصل، خاصة ان المملكة تستعد لاستضافة كبرى البطولات الكروية، هما بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والحدث الأكبر هو استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.