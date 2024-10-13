«العنصرية» تطل بوجهها القبيح في ملاعب ايطاليا من جديد

قررت اللجنة التأديبية بالدوري الإيطالي، إيقاف الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب فريق ميلان لمدة مباراتين، بعدما حصل على بطاقة حمراء بعد انتهاء مواجهة فريقه أمام فيورنتيا في الجولة السابعة بدوري الكالتشيو، التي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

ووجه اللاعب عبارات مهينة إلى حكم المباراة بعد نهاية اللقاء عدة مرات، واعترض بطرق غير لائقة، وهو ما تسبب في طرده، وبالتالي سيغيب اللاعب عن مواجهتي ميلان المقبلتين في بطولة الدوري الإيطالي عقب انتهاء فترة التوقف أمام أودينيزي وبولونيا.

ويحتل ميلان المركز السادس في جدول مسابقة الدوري المحلي برصيد 11 نقطة بعد مرور 7 جولات، إذ فاز في 3 لقاءات وتعادل في اثنين وخسر مثلهما.

ومن إهانة ثيو إلى عنصرية المدافع الإيطالي ماركو كورتو، الذي تعرض لعقوبة الإيقاف 10 مباريات بعد إساءة عنصرية للكوري الجنوبي هوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، خلال مباراة ودية جمعت الأخير بفريق كومو الإيطالي.

وسينفذ كورتو، المعار حاليا من كومو إلى فريق تشيزينا المنافس في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، نصف العقوبة على الفور مع إيقاف تنفيذ النصف الآخر لمدة عامين.

وتم إدانة كورتو بالعنصرية بسبب مناداة هوانج لاعب ولفرهامبتون باسم النجم السينمائي الصيني الشهير "جاكي شان" في المباراة الودية التي أقيمت قبل انطلاق الموسم الحالي.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، انه تمت إدانه اللاعب ماركو كورتو بسبب ارتكاب سلوك تمييزي، وسيخضع الأخير إلى عقوبة إدارية أخرى، تتمثل في تقديم اللاعب خدمات مجتمعية والخضوع للتدريب والتعليم مع منظمة معتمدة من قبل الفيفا.