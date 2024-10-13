الصيادون يشاركون الحماية المدنية في انتشال ضحايا حادث قطار المنيا

قام الصيادون بمدينة المنيا، بالتعاو مع رجالات الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنيا، لتكثسف الجهود لانتشال المصابين والضحايا في حادث تصادم قطار النوم ، من ترعة الإبراهيمية .

حيث تم إنتشال جثمان أول حالة وفاة فى حادث قطار المنيا، من ترعة الابراهيمية، وذلك على مسافة 30 مترا تقريبا من مكان التصادم تصادم قطار النوم القاهرة – أسوان بجرار سكة حديد، وكان الحادث أسفر عن إصابة 20 شخصا، وفقا لبيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة المنيا، وجرى الدفع ب 23 سيارة إسعاف ورفع حالة التاهب الطبي فى جميع مستشفيات المحافظة ، وكانت هيئة السكك الحديدية، أصدرت بيانا إعلاميا أشارت فيه إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربه القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا، مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وجرى الدفع بمعدات واوناش الطوارئ ، وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لإستكمال رحلته بإتجاه القاهرة.

وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي ادت الى وقوع الحادث .

وفور تلقى مركز السيطرة والطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة إخطارًا بالحادث، انتقل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفقة الجهات المعنية ، والإسعاف ، والحماية المدنية ، والمرور، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا ، وقد تابع المحافظ عمليات الإنقاذ والإسعاف، ووجّه بالدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.