"أنا الراقي بأخلاقي" مبادرة بالمعاهد الأزهرية بالإسماعيلية

أكد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على رؤية الأزهر الشريف الإيجابية لتنفيذ الأنشطة الطلابية في إطار رؤية مصر 2030، وحرص الأزهر على تحقيقها، وتحقيق التنمية المستدامة ووعي المعلم والطالب بفلسفة ورؤية التعليم الأزهري.

وقال عبد الجواد، إن المنطقة الازهرية تقطع شوطا كبيرا في تفعيل مبادرة «تفعيل مبادرة أنا الراقي بأخلاقي» والتي تقام على مستوى الخمس إدارات بفعاليات متنوعة ما بين إذاعات، ندوات، مسابقات بين الطلاب، لوحات ومخطوطات ورسومات، مجسمات وإعادة تدوير، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك خلال جولته لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمعهد بنين القنطرة غرب الابتدائي، وشرح المناهج داخل الفصول، ومناقشة الطلاب فيما تم دراسته، كما تابع فضيلته ما تم تسليمه من الكتب الدراسية، والتأكد من نظافة المعهد، وتطبيق معايير السلامة والأمن داخل المعهد.



وفي سياق متصل نظمت إدارة أبو صوير الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة الازهرية فعاليات ختام الأنشطة الصيفية، باحتفالية أقيمت بمقر معهد فتيات نور الإسلام الإعدادي الثانوي ومعهد الواصفية الابتدائي، بحضور فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، و عبدالحميد حسن، مسؤول أمن المنطقة، و علي الزر، وتحت إشراف الدكتور السيد البنان، مدير عام منطقة الإسماعيلية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، و محمد عبداللطيف، مدير إدارة أبو صوير التعليمية، وعدد من موجهي الإدارة التعليمية ومجلس الآباء والشخصيات العامة. وخلال كلمته، هنأ فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، الجميع بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد