نتائج حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 30 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 طن سمك هارنج منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، 650 كجم خل يُصنف غش تجاري.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 50 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (لحوم، مخبوزات، أجبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 53 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 260 كجم من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وتم ضبط 355 كجم (لحوم مذبوحة خارج المجازر، لحوم مجمدة مستوردة بدون بيانات... وغيرها) لحدوث تغير في الخواص الطبيعية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 18 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 95 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (جمصة، أجا، المنصورة، ميت غمر، بلقاس، شربين، المطرية، طلخا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بتنفيذ 10 حملات تفتيشية على 77 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود.. وغيرها من المراكز)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

كما تم المرور على 3 مستشفيات حكومية وخاصة بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة للتأكد من مدى سلامة ومأمونية الوجبات المقدمة للمرضى داخل تلك المستشفيات.

كما تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وتنفيذ حملة مشتركة، حيث تم المرور على عدد من مراكز الرعاية الخاصة بالمسنين والأطفال الأيتام والأحداث وكذا دور الشباب، وذلك للتأكد من جودة الغذاء المقدم للنزلاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 2 حملة تفتيشية على 37 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس وأبو حماد والقرين بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 16 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 87 منشأة وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، منيا القمح، ههيا، فاقوس وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي .

كما تم إعادة المرور على 58 منشأة غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتحرير 4 كحاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء للمنشآت غير المستجيبة.

وأجرى فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 6 حملات موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر إعدام لمنتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 16 حملة تفتيشية على 120 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، قها)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتم إعدام هذه الكمية حسب القواعد المعمول بها.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 23 حملة تفتيشية على 71 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، قويسنا، أشمون، منوف، الشهداء، السادات، الباجور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحرير 5 محاضر مخالفة اشتراطات سلامة الغذاء، عدم استكمال إجراءات الترخيص، غش تجاري.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ 6 حملات تفتيشية على 10 منشآت غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، مشروبات غازية، سناكس .. وغيرها)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 4 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية (زيوت طعام)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.