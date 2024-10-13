الهيئة القومية لسلامة الغذاء تصدر تقريرها الأسبوعي الــ 38 لعام 2024

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 38 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 5 – 11 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 20 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 17 زيارة، وأصدرت الإدارة 374 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 344 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3470 رسالة بنحو 143 ألف طن لعدد 1386 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 585 صنف من دقيق وخضروات ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 12 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم خضروات مشكلة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 50 صنف بنحو 33 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 12 ألف طن، يليها الرمان بإجمالي 11 ألف طن، ثم الليمون بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 42 صنف بنحو 30 ألف طن.

ومثلت السودان، السعودية، الصومال وهولندا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 165 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 585 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 505 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1970 رسالة بنحو 586 ألف طن لعدد 777 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 177 صنف من قمح، وسكر وزيوت متنوعة من 76 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها البرازيل، مايزيا وأمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 515 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 364 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 310 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 21 منتج و8 شركات ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 661 منتج جديد، وأصدرت 4 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 12 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، و 1 زيارة لمضارب الأرز ، كما تم تسجيل 2 منشأة لتداول الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 46 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 24 شكوى وجاري فحص 22 شكوى.

ونفذ مفتشي إدارة الشكاوى حملات على 599 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، المنوفية، أسوان، مطروح، البحيرة، الاسماعيلية والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 40 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 559 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 530 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 334 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 15 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، القليوبية، الاسكندرية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، الفيوم، البحيرة والجيزة، وتم استيفاء 3 مخازن ليصل إجمالي عدد المخازن المستوفاة لاشتراطات الاعتماد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 380 مخزنًا.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 2 مخزن تغذية مدرسية (قائم بالفعل) في محافظتي الفيوم والدقهلية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات المنوفية، البحيرة، بني سويف، الاسكندرية، الفيوم، الجيزة والمنيا، وتم إضافة 3 محالب إلى قائمة الاعتماد ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 91 محلبًا.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 54 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، دمياط والفيوم.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 17 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والقليوبية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 483 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 16 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 71 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 30 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية والنصف آلية في بعض أحياء محافظتي القاهرة والقليوبية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 8 مأموريات رقابية في محافظات المنوفية، الشرقية والجيزة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 9 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.