المركز التخصصي للطب النفسى بسوهاج يحصل على المركز الأول ببطولة المتعافين

حصد المركز التخصصي للطب النفسى وعلاج الإدمان بسوهاج، المركز الأول فى بطولة "المتعافين" التى تعقد لأول مرة بمحافظات الصعيد برعاية الدكتور حسن محمود رئيس المجلس القومي للصحة النفسية بأسيوط ، وذلك بالتعاون مع الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج ، وذلك متزامنا مع المبادرة الرئاسية "بداية" التى انطلقت فى الأيام الماضية .

حضر الدورة الدكتور يسرى كفافى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ومن رجال الدين الإسلامي الدكتور على طيفور، ومن رجال الدين المسيحى القس إبرام ناجح، ومن أعضاء اللجنة المجتمعية للصحة النفسية السيد أحمد عواجة عضو مجلس النواب والسيدة منى مازن والدكتور جورج عزيز والدكتورة فاطمة عزت والدكتورة رشا حميد وإسلام عشرة وعماد عزوز .

وشارك فى الدورة مستشفى أسيوط للطب النفسى ومركز أبطال للطب النفسى وعلاج الإدمان بسوهاج ومركز كفاءة لعلاج الإدمان بأسوان ومركز العودة للحياة ومركز الاختيار لعلاج الإدمان ومركز يقظة للطب النفسى وعلاج الإدمان .