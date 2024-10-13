متحدث الزمالك: إيقاف القيد أمرًا متوقعًا ولم يصلنا إخطارًا حتى الآن

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك أن إيقاف القيد عن القلعة البيضاء أمرًا متوقعًا خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد سالم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " إيقاف القيد أمر متوقع لكن لم يتم إخطارنا بأي شئ رسمي حتى الآن ".

وتحدث سالم عن أزمة بوبيندزا قائلًا: " صدور بطاقة دولية مؤقتة أمر طبيعي للاعب مثلما حدث مع كهربا في وقت سابق، لأن الزمالك سيقدم شكوى رسمية مدعمة بالأوراق والمستندات خلال أيام وقتها فيفا سوف ينظر لأوراق نادي الزمالك والشكوى ومن بعدها يصدر قرارا رسميا.

وتابع: " أوفي إيجاريا قام بالخضوع لكشف طبي ولكن الإدارة بالتنسيق مع المدير الفني قررا عدم التعاقد مع اللاعب.

واختتم: " أكبر قلعة رياضية في مصر تلك الجملة أصبحت مرتبطة بنادي الزمالك ويمكننا استغلال ذلك تسويقيا بالتنسيق مع أستاذ هاني شكري.