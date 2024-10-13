شاهد|ماذا قالت رولا خرسا لابنتها بعد حفل زفافها ؟

وجهت الإعلامية رولا خرسا، رسالة لابنتها هيا المناوي بعد حفل زفافها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

رولا خرسا توجه رسالة مؤثرة لابنتها هيا

وكتبت الإعلامية رولا خرسا، عبر حسابها قائلة: "تعالوا أحكي لكم عن بنت قلبي هيا.. كان حملها صعب.. تعبت فيه جدا واتمنعت من الحركة، وولادتها كانت أصعب كتير من ولادة إخواتها، أول ما حضنتها حسيت إن أنا وهي فيه حبل هيفضل رابطنا ببعض العمر كله، يمكن كل الأمهات بتقول كده، أنا بكتب اللي بحسه".

وأضافت : "أما كانت بيبي وبعدها طفلة كانت متعلقة بيا بشكل أزيد من أي حد، لدرجة إنها في حضانة كانت الوحيدة في فصلها اللي حافظة الفاتحة، وأما طلبوا إنها تطلع تقولها قدام الناس رفضت، لأن ماما ما ينفعش تطلع المسرح معاها، وكبرت هيا وبقت بطلة سباحة وبطلة باليه مائي، وواحدة من أشطر الناس في فصلها وجامعتها".

وتابعت: "دايما في حالة تحدي مع نفسها قبل أي حد، عشان عايزة تكون أفضل، الطفلة الي كانت متبتة في ديلي بقى عندها جناحات وطارت، هيا هي حتة كبيرة من قلبي، أكثر واحدة في الدنيا شبهي شكلا وأكتر حد في الدنيا بيفهمني من نبرة صوتي، زمان كانت تقول لي علي فكرة أنا مامتك لأنك شخص ساذج بتصدقي الناس".

واختتمت حديثها قائلة : "أنا اللي شايفاه وحاساه إن مهما أولادنا كبروا وبعدوا بيفضل القلب متشعلق بيهم، بحس بيها من بعيد، بفهمها من نظرة وبقرأ افكارها، واللي أعرفه إني مهما قلت بحبها قد ايه، عمري ما هعرف أقول كفاية، ولا هي عمرها لا هتعرف ولا تتخيل حجم المشاعر المستقرة جوا القلب الصغير إلى بين الضلوع، ربنا يسعد قلبك يا بنت قلبي يا رب".