علاء نبيل: تزوير أعمار اللاعبين يهدد مشاركة منتخب 2008 في البطولات

أدلى علاء نبيل، المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري، بتصريحات مثيرة حول أزمة تحاليل أعمار اللاعبين في مصر، مشيرًا إلى وجود مشكلات تتعلق بتزوير الأعمار.

وقال نبيل: "نواجه صعوبة في إجراء التحاليل اللازمة للاعبين الصغار في مصر، حيث يحدث تزوير في البيانات، مما يؤثر على مشاركتهم في البطولات".

وأوضح أن "بعض المعامل في مصر لا تعطي النتائج الدقيقة، ويقوم البعض بإجراء التحاليل بدلاً من آخرين".

وأشار نبيل إلى أن "المشكلة الكبيرة تكمن في منتخب 2009، حيث يمكن أن تصل الفروق في الأعمار إلى 4 سنوات".

وكشف عن إجراء كشف الأشعة الخاصة بكشف السن لمنتخب مصر مواليد 2008، حيث تم اكتشاف أن 7 لاعبين من المعسكر الحالي الذي يضم حوالي 30 لاعبًا مزورين.

وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء اللاعبين خضعوا لكشف الأشعة مرتين خلال العامين الماضيين، مما يثير تساؤلات حول كيفية حدوث هذا التزوير.