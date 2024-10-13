الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

شاب يفقد حياته غرقًا في مياه ترعة الإسماعيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

نجحت قوات الدفاع المدني في انتشال جثة شاب غرق بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة قسم الزاوية الحمراء.

 

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وبفحص الجثة من خلال أجهزة الأمن التي أسرعت بالانتقال فور ورود بلاغ بالواقعة تبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره وتبين أنه يعمل فني تبريد وتكييف، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية،  وعثر بحوزته على أيضا على هاتف محمول ومبلغ مالي، وتم نقل الجثة للمستشفى.

 

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة وذلك من خلال فريق بحث للوقوف علي ملابساتها وأسبابها.

 

 

تلقى قسم شرطة الزاوية بلاغًا من الأهالي بغرق شخص بمياه ترعة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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