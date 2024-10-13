تشديدات على حظر طباعة الواجبات المنزلية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم تكليف الطلاب بطباعة الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام السبورات والوسائل المتاحة بالمدارس في عرض هذه المواد حتى تحقق الفائدة المرجوة منها وخاصة أنها أسئلة ومهام قصيرة.

جاء ذلك خلال كتاب دوري أصدره الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون تطوير المناهج الدراسية، والمشرف على الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ووجهه لجميع المديريات التعليمية.

ووجه مساعد وزير التربية والتعليم بالتنبيه مشدداً والمتابعة من خلال التوجيهات الفنية وإدارات المتابعة بمديرتكم الموقرة بالمتابعة والتأكيد بعدم تكليف الطلاب بطباعة هذه المواد واستخدام السبورات والوسائل المتاحة بالمدارس في عرض هذه المواد حتى تحقق الفائدة المرجوة منها وخاصة إنها أسئلة ومهام قصيرة يمكن عرضها بالوسائل السابق ذكرها .

فعالية كشكول الواجبات المنزلية

وأوضح مساعد وزير التربية والتعليم أن ذلك إيماء إلى ما تم من إقراره بتفعيل العملية التعليمية عن طريق تفعيل وسائل وطرق التعليم والتعلم ومن أهمها فعالية تخصيص كشكول للأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييم الأسبوعي.

وأضاف أنه بناء على ذلك قامت الوزارة بإعداد المادة الخاصة بالأداءات التي يكلف بها المعلم الطلاب أثناء الحصة و الواجبات المنزلية الذي يقوم بأداءة الطلاب في المنزل والتقييمات الأسبوعية.

ولفت إلى أنه من خلال المتابعات الميدانية للوزارة تبين أن هناك بعض المدارس تقوم بتكليف الطلاب بطباعة الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية من على موقع الوزارة وهو ما يفقد الموضوع قيمته التعليمية والتربوية إضافة إلى تحميل الأسر نفقات إضافية غير مبررة.



