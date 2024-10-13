الأحد 13 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

تشديدات على حظر طباعة الواجبات المنزلية

طلاب المدارس
طلاب المدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم تكليف الطلاب بطباعة الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام السبورات والوسائل المتاحة بالمدارس في عرض هذه المواد حتى تحقق الفائدة المرجوة منها وخاصة أنها أسئلة ومهام قصيرة. 

جاء ذلك خلال كتاب دوري أصدره الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون تطوير المناهج الدراسية، والمشرف على الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ووجهه لجميع المديريات التعليمية. 

ووجه مساعد وزير التربية والتعليم بالتنبيه مشدداً والمتابعة من خلال التوجيهات الفنية وإدارات المتابعة بمديرتكم الموقرة بالمتابعة والتأكيد بعدم تكليف الطلاب بطباعة هذه المواد واستخدام السبورات والوسائل المتاحة بالمدارس في عرض هذه المواد حتى تحقق الفائدة المرجوة منها وخاصة إنها أسئلة ومهام قصيرة يمكن عرضها بالوسائل السابق ذكرها .

فعالية كشكول الواجبات المنزلية 

وأوضح مساعد وزير التربية والتعليم أن ذلك إيماء إلى ما تم من إقراره بتفعيل العملية التعليمية عن طريق تفعيل وسائل وطرق التعليم والتعلم ومن أهمها فعالية تخصيص كشكول للأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييم الأسبوعي. 

وأضاف أنه بناء على ذلك قامت الوزارة بإعداد المادة الخاصة بالأداءات التي يكلف بها المعلم الطلاب أثناء الحصة و الواجبات المنزلية الذي يقوم بأداءة الطلاب في المنزل والتقييمات الأسبوعية.

ولفت إلى أنه من خلال المتابعات الميدانية للوزارة تبين أن هناك بعض المدارس تقوم بتكليف الطلاب بطباعة الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية من على موقع الوزارة وهو ما يفقد الموضوع قيمته التعليمية والتربوية إضافة إلى تحميل الأسر نفقات إضافية غير مبررة. 

 

مواد متعلقة

شروط إجراء امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا

آلية تعيين المعلمين بالحصة في المدارس الحكومية

وزير التعليم العالي يستقبل رئيس التأمين الصحي الشامل

1080 مواطنا استفادوا من قافلة جامعة القاهرة التنموية الشاملة

الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

معهد البحوث الفلكية يشارك في أسبوع الفضاء العالمي

شروط تقديم المعلمين في الإعارات الخارجية 2025

رسوم امتحانات طلاب المنازل بصفوف نقل الثانوية العامة
الجريدة الورقية