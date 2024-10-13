دونجا: هجوم السوشيال على زيزو غريب.. وحسام حسن أخطأ في السماح لصلاح بالسفر

انتقد تامر عبد الحميد "دونجا"، نجم الزمالك السابق، قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن في إعفاء محمد صلاح من مباراة موريتانيا ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وتحدث دونجا في حوار مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج "ستاد المحور"، قائلاً: "حسام حسن أخطأ في قرار إعفاء محمد صلاح من المباراة، خاصة وأن تواجد صلاح كان يمكن أن يصنع الفارق".

وأضاف: "فيما يتعلق بـ زيزو، اللاعب لم يخطئ في أي شيء أثناء استبداله أمام موريتانيا، وتبادل التحية مع الجهاز الفني وزملائه على مقاعد البدلاء. لا أفهم سبب الهجوم الكبير على زيزو عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم دونجا حديثه بالإشادة بأداء مروان عطية قائلاً: "مروان عطية قدم مباراة رائعة وتفوق على حمدي فتحي في خط الوسط".

