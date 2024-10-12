"عشماوي" في انتظار عاطل خطف طفلًا وأزهق روحه

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، قرارًا بإحالة أوراق قضية عاطل لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لاتهامه بخطف طفل بالإكراه لمنزله وهتك عرضه تحت تهديد سلاح أبيض بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية. وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر القادم للنطق بالحكم.

وأحالت النيابة العامة، المتهم ويدعى "إيهاب ع إ" 46 سنة إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر يونيو من العام الجاري قام بالخطف بالإكراه والتحيل الطفل "إبراهيم م ع" مستغلا حداثة سنة وما بينهما من علاقة جيرة بأن قام بإعتراضه في الطريق واستدرجه عنوة إلى منزله وتعدى عليه.

وأضاف أمر الإحالة: واقترنت هذه الجناية بجناية هتك عرض المجني عليه بالتهديد عقب استدراجه، كما أن المتهم سرق الهاتف الخلوي المملوكة للمجني علية بالإكراه بأن قاما بتهديده حتى يمنعه من الاستغاثة بأحد لإتمام جريمته.

وتابع: وأحرز المتهم أداة (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية.