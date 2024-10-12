إخماد حريق شارع التسعين في التجمع الخامس

نجح رجال الحماية المدنية، في السيطرة على حريق داخل مول وكافيه مكون من 3 طوابق بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس دون إصابات، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على النيران.

وكانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة،دفعت بعدد من سيارات الاطفاء وتم فرض كردون امني حول موقع الحريق لمنع امتداده بالاماكن المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، إخطارًا من النجدة يفيد باندلاع حريق بشارع التسعين الجنوب، ما ترتب عليه ارتفاع ألسنة اللهب، وتصاعد النيران والأدخنة من مكان الحريق وتمت السيطرة عليه بالكامل.