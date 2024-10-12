رسميًا| امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي ورقيًا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا رسميًا بإجراء امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2024-2025 للصف الأول الثانوي ورقيًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات شهر أكتوبر ستجرى ورقيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة.

مواصفات امتحانات الصف الأول الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الصف الأول الثانوي تتضمن 15 في المائة من إجمالي الدرجات أسئلة مقالية في كل مادة.

وتتضمن امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي 85 في المائة من إجمالي درجات المادة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع ثلاثة نماذج امتحانية لامتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي يضعها الموجه الأول لكل مادة وتسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

ونبهت بأن ذلك في ضوء ما جاء بالقرار الوزاري رقم (138) لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعقد امتحانات شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي في الأسبوع الأخير من هذا الشهر على أن يكون الامتحان في المنهج المقرر على الطلاب منذ بداية الدراسة في 21 سبتمبر 2024.