إنطلاق فعاليات الدورة ال32 لمهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

انطلقت فعاليات الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، حيث شهدت ليلة غنائية مميزة اليوم السبت.

تضمن الحفل عروضًا موسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، بمشاركة الفنانة السورية وعد البحري والفنان العراقي هُمام إبراهيم، بالإضافة إلى فاصل موسيقي مع صوليست القانون جمال عبد المنعم وفقرات غنائية لفناني الأوبرا أحمد الوزيري، أحمد صبري، رضوى سعيد ونهاد فتحي.

تتضمن الدورة الـ32 للمهرجان العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، بمشاركة أكثر من 70 مطربًا ومطربة من مختلف الدول العربية، منهم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفي بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجي، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب)، وآخرين.

كما يشارك في المهرجان 18 عازفًا بارزًا، منهم أحمد درويش (كمان)، عمرو سليم (بيانو)، عماد عاشور (تشيللو)، إيهاب صبحي (كمان)، جمال عبد المنعم (قانون)، عمر خيرت (بيانو)، وسام خصاف (ساكسفون)، سعيد الأرتيست (إيقاع)، وغيرهم.

وتشارك 33 فرقة موسيقية بقيادة 21 قائدًا، منهم أحمد عامر، عادل عايش، علاء عبد السلام، هشام نبوي، أحمد عويضة، محمد الموجي، سعيد كمال، ناير ناجي، أحمد عاطف، أمير عبد المجيد، مصطفى حلمي، تامر فيظي، إيهاب عبد الحميد، حازم القصبجي، محمد عبد الستار، عادل مصطفى، عزيز جورج، فاروق البابلي، عمر فرحات، ومحمد حسن سيد درويش.