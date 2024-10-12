“منى زكي سبب دخوله المستشفى”.. زوجة عاطف بشاي تفجر مفاجأة

تحدثت ماري عزيز، زوجة السيناريست الراحل عاطف بشاي، عن ما تم تداوله خلال الأسابيع الماضية بأن دخول السيناريست عاطف بشاي المستشفى قبل وفاته كان مرتبط بفنانة شهيرة، قائلة:" "الفنانة منى زكي كانت سببًا في دخوله المستشفى"، إلا أنها ترفض التطرق لهذا الحديث الآن.

وأشارت "عزيز"، خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن قبل وفاته كان يعاني من نزيف في المخ وتم تأجيل العملية لليوم الثاني بسبب حصوله على أدوية سيولة الدم، متابعة: "عاطف بشاي مبيحبش يمرض وسأل عن الناس اللي كانت بتزوره وكان وداع أخير للجميع، خرج من المستشفى وتوفى بعد 5 أيام، قالي قبل وفاته نفسي أحضنكوا رحيله كسرني وكنت بعمل كل حاجة له".

وشددت على أنه كان يفكر في الكتاب "إلى اللقاء الثاني" منذ فترة كبيرة ليوثق لقاءته مع الفنانيين والأدباء، مؤكدة أن الكتاب صدر يوم وفاته ومتواجد الآن في المكتبات وتتمنى أن يقراءه الجميع، موضحة أن أن هذا الكتاب مميز وبه قصص عبارة عن مدرسة يمكن للجميع التعلم منها، مؤكدة أن مقالاته تُدرس ومميزة وعلاقته كانت مميزة بالفنانيين.

وتابعت: "كان بيعز الكوميديا السوداء.. ومن أقرب السيناريوهات التي تكتبها ويشعقها "تاجر السعادة" و"اللقاء الثاني"، موضحة أن كل عمل له كان به روح مميز وليس كتابة فقط ولكن نص به البصمة المميزة للكاتب الراحل عاطف بشاي، منوهة بأنه كان شخص جذاب ومحب للجميع.