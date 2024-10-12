زوجة عاطف بشاي: قالي قبل وفاته "نفس احضنكوا".. ورحيله كسرني

قالت ماري عزيز، زوجة السيناريست الراحل عاطف بشاي، إن الكتاب إلى "اللقاء الثاني" للسيناريست الراحل عاطف بشاي يفكر فيه منذ فترة كبيرة ليوثق لقاءته مع الفنانيين والأدباء، مشددة على أن الكتاب صدر يوم وفاته ومتواجد الآن في المكتبات وتتمنى أن يقراءه الجميع.

زوجة عاطف بشاي: كتاب زوجي "اللقاء الثاني" صدر يوم وفاته

وأوضحت "عزيز"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا الكتاب مميز وبه قصص عبارة عن مدرسة يمكن للجميع التعلم منها، مؤكدة أن مقالاته تُدرس ومميزة وعلاقته كانت مميزة بالفنانيين.

وتابعت: "كان بيعز الكوميديا السوداء.. ومن أقرب السيناريوهات التي تكتبها ويشعقها "تاجر السعادة" و"اللقاء الثاني"، موضحة أن كل عمل له كان به روح مميز وليس كتابة فقط ولكن نص به البصمة المميزة للكاتب الراحل عاطف بشاي، منوهة بأنه كان شخص جذاب ومحب للجميع.

وأشارت إلى أن قبل وفاته كان يعاني من نزيف في المخ وتم تأجيل العملية لليوم الثاني بسبب حصوله على أدوية سيولة الدم، متابعة: "عاطف بشاي مبيحبش يمرض وسأل عن الناس اللي كانت بتزوره وكان وداع أخير للجميع، خرج من المستشفى وتوفى بعد 5 أيام، قالي قبل وفاته نفسي أحضنكوا رحيله كسرني وكنت بعمل كل حاجة له".