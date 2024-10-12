مياه الفيوم: استمرار تفعيل الخطة الشهرية والاستعداد لموسم الشتاء

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم على الجاهزية التامة للأفراد والمعدات من خلال تفعيل أنظمة المحاكاة ومراجعة خطط الطوارئ والأزمات وضرورة تواجد مديري الافرع على رأس الأعمال للإشراف والمتابعة الميدانية لكافة الاعمال مع إتباع إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحافظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين على حد سواء والظهور بالمظهر اللائق .

الاستعداد لسقوط الامطار وفصل الشتاء…

واشار رئيس الشركة الى مواصلة قطاع الصرف الصحي لبرنامج الخطة الشهرية متضمنة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء والجاهزية التامة لاحتمالات سقوط الأمطار وتجمعات المياه بالمناطق الحيوية والشوارع و الميادين بكافة أنحاء المحافظة .

مشدداً على متابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات وشبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة محطات الرفع والمعالجة لزيادة القدرات الاستيعابية والتأكيد على جاهزية العنصر البشري والتنسيق بين الخط الساخن ١٢٥ وإدارة الأزمات بالشركة ومركز الشبكة الوطنية للسيطرة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة ومتابعة كافة الشكاوى الواردة.

وفي السياق أكد الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي أن القطاع يعمل على مدار الساعة ضمن خطة تشتمل مراجعة وتأهيل كافة سيارات ومعدات الكسح وإعادة تمركزها بالمراكز والمناطق الساخنة والصيانة المستمرة لطلمبات محطات الرفع والمعالجة ولوحات الكهرباء والتحكم والمولدات والتطهير اليومي لشبكات الصرف الصحي وبيارت التجميع الرئيسية والفرعية وأحواض الترسيب والمعالجة.

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