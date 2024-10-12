المقاولون 2009 يحقق فوزًا كبيرًا على الجونة

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 انتصاره الرابع على التوالي في دوري بطولة الجمهورية، بعد تغلبه على فريق الجونة بثلاثة أهداف نظيفة.

في المباراة التي أقيمت على ملاعب الجونة، حيث سجل الأهداف الثلاثة لفريق المقاولون كل من حسن مبروك ومازن وائل ومحمود حسين، ليؤكد الفريق تألقه في الجولة الخامسة من الموسم الرياضي 2025/2024.

يقود الفريق الجهاز الفني لفريق المقاولون، الكابتن أحمد سيد مديراً فنياً، ويضم الجهاز الفني كلا من الكابتن محمد فوزي كمدرب، والكابتن بلال ثابت مدربًا لحراس المرمى، والكابتن كريم مجدي مخطط الأحمال، بالإضافة إلى الكابتن سعيد صابر إداري الفريق، والكابتن أحمد هاني أخصائي إصابات الملاعب.