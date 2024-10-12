محافظ الإسماعيلية يدعو الأهالي للمشاركة في العيد القومي للمحافظة

دعا اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية جموع المواطنين بالإسماعيلية للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني للمحافظة يوم الخميس المقبل بالطريق الدائري بمشاركة فرق الموسيقي العسكرية بالإضافة إلى فقرات متنوعة، وذلك احتفالًا بعيد المحافظة الموافق 16 أكتوبر لعام 1951.

وطالب أكرم بتقديم خدمة النقل المجاني للمواطنين بأتوبيسات مرفق النقل الداخلي والجمعية التعاونية؛ لتسهيل الوصول إلى مكان الاحتفال للأسر والشباب في الإسماعيلية والتي سيتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة خلال الساعات المقبلة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مساء اليوم السبت لمتابعة اللمسات النهائية لمخطط الاحتفالات التي تقيمها محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيدها القومي، والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر.

وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، واللجنة التنفيذية لاحتفالات العيد القومي.

وعبر محافظ الإسماعيلية عن سعادته بمشاركة كافة القطاعات والجهات الشريكة بهذه الاحتفالية، مشيرًا إلى أنها تتضمن عدة فعاليات وافتتاحات، بالإضافة إلى العروض الفنية والرياضية والتي تهدف إلى إدخال السرور على أهل المحافظة الباسلة.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية يوم ١٦ أكتوبر الجاري بالعيد القومي للمحافظة حيث يتم افتتاح عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية بالمحافظة .

ويتوافق يوم ١٦ اكتوبر لعام ١٩٥١ والذي يتوافق مع بدء الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية بالإسماعيلية ضد المحتل الانجليزي حيث انتفض طلاب وعمال الإسماعيلية وقاموا بحرق مركز التموينات للجيش البريطاني والمعروف باسم النافي احتجاجا على التواجد الانجليزي في منطقة القناة. ورد الاحتلال على حرق النافي بفتح النيران الحية على أهالي الإسماعيلية مما أوقع العشرات بين قتيل وجريح .واستمر كفاح أهالي الاسماعيلية لنحو ١٠ يوم حتى وقعت أحداث معركة الشرطة الشهيرة في ٢٥ يناير