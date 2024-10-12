إعلام لبناني: طيران الاحتلال يشن غارة عنيفة على بلدة النبطية جنوبي لبنان

أفاد إعلام لبناني، بأن طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على عدة مناطق في البقاع اللبناني، وذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وبالداخل اللبناني، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”

وشدد إعلام لبناني، على أن طيران الاحتلال شن غارة عنيفة على بلدة النبطية جنوبي لبنان.

والثلاثاء الماضي، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي،غارة على حي الراهبات بمدينة النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة الخضر بمحافظة بعلبك الهرمل شمالي البقاع .

كما شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات متتالية على بلدة الخيام أقصى الجنوب الشرقي اللبناني، وأغار على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان.