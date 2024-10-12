السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إعلام لبناني: طيران الاحتلال يشن غارة عنيفة على بلدة النبطية جنوبي لبنان

لبنان
لبنان

أفاد إعلام لبناني، بأن طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على عدة مناطق في البقاع اللبناني، وذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وبالداخل اللبناني، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”

 

وشدد إعلام لبناني، على أن طيران الاحتلال شن غارة عنيفة على بلدة النبطية جنوبي لبنان.

والثلاثاء الماضي، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي،غارة على حي الراهبات بمدينة النبطية جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة الخضر بمحافظة بعلبك الهرمل شمالي البقاع .

 

كما شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات متتالية على بلدة الخيام أقصى الجنوب الشرقي اللبناني، وأغار على بلدة تفاحتا في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

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