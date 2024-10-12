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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

منوعات ومرأة

مهرجان الموسيقى العربية.. المايسترو جورج قلته يقود حفلي لينا شاماميان ونسمة محجوب

بوابة الوفد الإلكترونية

يشارك المايسترو جورج قلته، في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بحفلين مختلفين، خلال يومي 13 و 14 أكتوبر، حيث سيفتتح مشاركاته بقيادة الحفل الأوركسترالي المنتظر للفنانة السورية لينا شاماميان، المقرر مساء غد الأحد في مسرح الجمهورية، ويقدم خلاله العرض الحي الأول لمشروع ألبومهما الغنائي الجديد.

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جورج قلته يشارك في مهرجان الموسيقى العربية مع نسمة محجوب ولينا شاماميان بحفلين متتاليين 

كما يضع جورج قلته لمسته الموسيقية مرة أخرى في ليالي الموسيقى العربية عبر التمام شمله من جديد مع المطربة نسمة محجوب، عبر حفل أوركسترالي بصحبة أوركسترا "سينكوب"، وذلك مساء الإثنين 14 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وتأتي هذه الحفلات ضمن انتعاشة فنية يعيشها جورج قلته حاليا بين عمله الأوركسترالي وتوزيعاته الموسيقية وأعماله الغنائية، بعد قيادته حفل الأوركسترا السيمفوني العربي في تونس وإطلاق أغنية "جراند وورلد" في الأهرامات بمشاركة نسمة محجوب وهاني مصطفى مع وضعه الموسيقى التصويرية للفيلم السعودي "أنا الاتحاد" بجانب تحضيره حاليا ألبومين مختلفين مع لينا شاماميان.

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