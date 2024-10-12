رامي صبري يشعل حفل فاميلي بارك وروبي تحتفل بعيد ميلادها مع الجمهور

نجاح لافت بحضور كثيف، حققه حفل الجامعة المصرية الصينية بفاميلي بارك الرحاب، وهو الحفل الذي أحياه النجوم رامي صبري وروبي، ونخبة من المطربين والفقرات الفنية، كمقدمة لظهور نجوم الحفل رامي صبري وروبي، وقدم فقرات الحفل البلوجر الشهير كريم لطفي.

رامي صبري

رامي صبري

رامي صبري

بدأ الحفل في تمام الساعة 4 عصرا، بفقرات دي جي متنوعة للدي جي الشهير مارتن، والذي تفاعل معه الحضور بشكل كبير، ثم صعد مطرب المهرجانات أوكا، وقدم فقرة ناجحة لاقت تفاعل كبير من الجمهور، ثم الراثر أبو الأنوار وعازفة الساكس رحمة حسن، وذلك تمهيدا لفقرات نجوم الحفل رامي صبري وروبي.

أحمد جمال يقدم عروض الألعاب النارية

كما قدم مصمم عروض الألعاب النارية "فاير وورك" أحمد جمال، عدة عروض مميزة لاقت إشادة من الحضور وتفاعل كبير، واستمرت فقرته 15 دقيقة من الإبهار والتفاعل الكبير مع عروض الألعاب النارية الغير معتادة على حفلات الجامعات، ونظرا لضخامة الحفل أصر على تقديم عرض مميز ومختلف، كما استمر في تقديم عروض الألعاب النارية خلال فقرات رامي صبري وروبي.

أغاني رامي صبري

وصعد النجم رامي صبري وسط ترحيب كبير من الحضور، وغنى أغنية"فيها إيه"، ثم "بعترفلك" وأكمل بأغاني "بقولك ايه تعالي"، "كله عادي"، "يمكن خير"، "حياتي مش تمام"، "بتوحشني"، واستمر في غناء مجموعة من أجمل أغنياته، واختتم بأغنية "غالي".

روبي

روبي

روبي

روبي تحتفل بعيد ميلادها مع الجمهور

وختمت الحفل النجمة روبي والتي لاقت فقرتها تفاعل كبير، كما احتفلت بعيد ميلادها مع الجمهور، وفاجئها المنظمين بتورتة على المسرح، وسط تفاعل كبير، وبدأت روبي بأغنية "هوبا"، ثم "ليه بيداري"، ثم قدمت أغاني "نمت ننه"، "الليلة حلوة"، "3 ساعات متواصلة"، "قولوا للمتغاظ"، "انت عارف ليه"، واختتمت بأغنية "قلبي بلاستيك".

رامي صبري وروبي يشعلان حماس طلاب الجامعة المصرية الصينية



وتجاوز عدد الحضور 20 ألف من الشباب الذين تفاعلوا مع الفقرات على مدار اليوم واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وهو الحفل الغير مباع والذي خصصته الجامعة المصرية الصينية لاستقبال الطلبة في الموسم الدراسي الجديد.