"سبيل لجمع المال".. لينا شاماميان في ورطة مع الجمهور|ما علاقة لبنان وغزة؟

أثارت المطربة السورية لينا شاماميان، حالة من الجدل خلال الأيام الماضية جعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، إذ كشفت موقفها من المشاركة بالدورة 23 لمهرجان الموسيقى العربية الذي افتتحت يوم 11 أكتوبر الحالي، بعدما اعتذر مجموعة من المطربين اللبنانيين وهم وائل جسار، وعاصي الحلاني، عن المشاركة نتيجة للحرب التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان وحصدت وراح ضحيتها عدد كبير من الناس.

لينا شاماميان

منشور لينا شاماميان يضعها في مأزق مع الجمهور

تسببت الفنانة السورية لينا شاماميان في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت للجمهور موقفها من اعتذار النجوم عن المشاركة لمهرجان الموسيقى العربية، إذ كتبت منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك قائلة :" من سنة بالظبط بلشت ملحمة شعب غزة العظيم وما وقف الوجع لا بل انضاف عليه اليوم ملحمة شعب لبنان العظيم، و مين عارف بكرة شو مخبي".

وأضافت لينا شاماميان :" أهلي في بلاد الشام، فلسطين، لبنان، سورية، العراق جرح واحد ما وقف ينزف على مدى عشرات السنين، و على مدى كل هالسنين كانت إرادة الحياة أقوى من أي وجع و حتبقى إرادة الحياة هي المنتصر الوحيد".

لينا شاماميان

رواد السوشيال ميديا يهاجمون لينا شاماميان بسبب ترويجها للحفل

الأمر الذي أثار دهشة الجمهور هو ترويجها لحفلها في مصر يوم 13 أكتوبر إذ كتبت :" أعزائي في مصر، حفلة يوم الأحد 13 اوكتوبر بعنوان "ترحال" بتحكي قصص رحيل شعوبنا، الحفلة بمشاركة أوركسترا من خيرة موسيقيين مصر بقيادة الصديق المايسترو جورج قلته، ضمن الحفلة حيكون في مشروع موسيقي عُماني بعنوان "ثلاثية غزة".

لينا شاماميان

لينا شاماميان

وسرعان هاجمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي إذ جاءت التعليقات كالأتي، " يا ريت تفصلوا لبنان عن غزة ما خصو بيكفى وحدة ساحات و لا ما اجا لبنان من قضايا العرب الا مصايب بعد مصايب ما فى يوم خير و لا يوم "، " لا تغني علي جثث الشهداء احتراما لهم مش هما يمتو واحنا نغني حتي لو وطني"، " موسم الوطنيات مليء بالنقود ، تجارة رائعة"، " نفاق ومداهنة وسبيل لجمع المال"، " كفايه تمثيل على مأسي حقيقيه عايشين في عالم افتراضي"، " هلق انتوا بتحيوا (بتستغلوا) الاحزان والموت بالحفلات؟!".