الشرقية: دورات تدريبية وندوات تثقيفية لصقل مهارات الشباب وتنمية قدراتهم

بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن..

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

أشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الإندماج بالمجتمع والإعتماد على أنفسهم.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وتنفيذاً لفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" قامت إدارة التعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع وحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة بتنفيذ ندوات توعوية للشباب والفتيات أعضاء مركزي شباب عرب البياضين وانشاص الرمل التابعين لإدارة شباب بلبيس بمعرفة محاضرين متخصصين للتوعية بمخاطر الإدمان والآثار السلبية الناتجة عنه.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الندوة التوعوية صاحبها تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال (ترفيهيه وفنية) بجانب توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية، لافتاً إلى أن الخط الساخن يقدم الخدمات العلاجية بالمجان وفي سرية تامة ليصبح الرقم ١٦٠٢٣ بمثابة طوق النجاة للشباب للشفاء والتعافي من آثار الإدمان.

يذكر أنه تنفيذاً لمبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسى" رئيس الجمهورية، "بداية جديدة لبناء الانسان" قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ 7 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري ، تناولت (مبادرة "من أحياها " لإنشاء وحدات إذابة الجلطات الدماغية - أهمية مياه الشرب ومراحل تطويرها – بداية جديدة لبناء الإنسان – المبادرات الرئاسية: مباردة بداية ومن أحياها – تحريم الغش والتلاعب بأقوات الناس).

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تستهدف إتاحة فرصة للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، مشيراً الى أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له.

وفى هذا الصدد قامت وحدات تكافؤ الفرص بنطاق المحافظة بتكثيف نشاطها خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري وكانت على النحو التالي:

قامت وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بتنظيم ندوة بعنوان (مبادرة "من أحياها " لإنشاء وحدات إذابة الجلطات الدماغية) وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية.

وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوتين بعنوان :

"بداية جديدة لبناء الإنسان" بالوحدة المحلية بالصنافين.

"أهمية مياه الشرب ومراحل تنقيتها "بالوحدة المحلية بسنهوت.

بالإضافة إلى تنظيم معرض للمشغولات اليدوية لفن الخيامية بالوحدة المحلية بالصنافين ، وذلك بالتعاون مع وحدة السكان والمكتبة الثقافية بالوحدة المحلية بالصنافين و شركة مياه الشرب والصرف الصحى و مديرية الثقافة و مديرية الشباب والرياضة بالمركز .

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم أربع ندوات بعنوان:

المبادرات الرئاسية (بداية جديدة ،ومن أحياها )

الإعتماد على الله من أهم أسباب النصر

مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان) ودورها في بناء وتطور المجتمع.

تحريم الغش والتلاعب بأقوات الناس.

وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع مديريات الصحة والأوقاف والتعليم ووحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز.