حماس خططت لتنفيذ "طوفان الأقصى" في 2022 لكنها أخرته لإقناع إيران بالمشاركة

أكد إعلام أمريكي، بأن حركة حماس كانت قد خططت لتنفيذ هجوم ضد إسرائيل في 2022 لكنها أخرته في محاولته لإقناع إيران وحزب الله بالمشاركة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح إعلام أمريكي، أن مسؤول من حماس التقى قائدا إيرانيا في يوليو 2023 وطالبه بالمساعدة لتنفيذ هجوم منسق ضد إسرائيل.

وشدد إعلام أمريكي، على أن حركة حماس حاولت إقناع حزب الله وطهران بالانضمام لأحداث السابع من أكتوبر، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وتابع:" إيران وحزب الله أبديا دعمهما لعملية حماس من حيث المبدأ ولكنهما طلبا مزيدا من الوقت للاستعداد".

وقال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، إن استمرار عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وما شهدناه من قصف جوي لعدد من المقاومين في مخيم نور شمس بطولكرم، لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا الممتدة والمتصاعدة.

ونعى مرداوي، اليوم الجمعة، شهيدي مخيم نور شمس، اللذين ارتقيا بقصف الاحتلال، مؤكدًا أن جرائم الاحتلال ستشعل الأرض لهيبًا تحت أقدام جيشه المذعور.

وشدد مرداوي على أن المقاومة ستبقى على عهد الشهداء، وأن دماءهم نور لمن خلفهم من الثوار والأحرار، الذين سيسيرون على دربهم ويحملون السلاح من بعدهم.

وأضاف، إننا أمام تصعيد الاحتلال لعدوانه على محافظات الضفة الغربية، لنؤكد أن الاحتلال أمام مزيد من الخيبات، فالضفة وكل الساحات المنخرطة في معركة طوفان الأقصى، ستواصل ضرباتها النوعية التي ستهز كيان الاحتلال وتُفشل مخططاته العدوانية.