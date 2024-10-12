“إكسترا نيوز”: العمل بمحور الزقازيق السنبلاوين بدأ من 2020 بمعايير ومواصفات عالمية

أكدت نجاة الجبالي، مراسلة قناة “إكسترا نيوز”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مشروع محور الزقازيق السنبلاوين اليوم، ليدخل حيز الخدمة فعليا في الثاني عشر من أكتوبر 2024.

مشروع محور الزقازيق السنبلاوين

وشددت “الجبالي”، خلال رسالة لها لقناة “إكسترا نيوز”، على أنه تم بدأ العمل في مشروع محور الزقازيق السنبلاوين منذ عام 2020.

وأضافت أن هذا المحور تم إنجازه تماما على كافة المعايير والمواصفات العالمية ضمن المشروع القومي لتنفيذ الطرق، لافتة إلى أنه يهدف لرفع كفاءة وتطوير وإنشاء الطرق على مستوى أنحاء الجمهورية، من أجل تحقيق السيولة المرورية، مشددة على أن هذا المحور يمتد على مساحة 40 كم من مدينة الزقايق حتى السنبلاوين، وعرضه 25 م بواقع 12.5 م لكل اتجاه.

وتابعت:"كل اتجاه يتكون من 3 حارات مرورية، فضلا عن أنه يشتمل على 67 عملا صناعيا، و24 كوبري و38 نفق و5 برابخ، لحماية هذا الطريق من أية مخاطر مستقبلية"، موضحا أن تم إنشاء حواجز خرسانية للفصل في حركة المرور، فضلا عن أن تم تزويدها بالعواكس ضمان سلامة الحركة المرورية، موضحة أنه تم تزويد الطريق بالإشارات المررية لضمان أمن وسلامة الطريق.