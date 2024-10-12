رئيس جهاز مدينة العبور يتابع تسليم وحدات الإسكان المتميز

في إطار اهتمام الدولة بتطوير خدمات الإسكان الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للمواطنين قام المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ونواب ومعاونين الجهاز ومديري الإدارات التنفيذية بجولة ميدانية لمتابعة عمليات صيانة الإسكان الاجتماعي وكذلك متابعة تسليم وحدات الإسكان المتميز .

خلال الجولة تم اصطفاف معدات وعمال شركات الصيانة في مختلف المواقع بالمدينة والذي يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات متميزة والتأكيد علي تقييم مستوى الأداء و الاطلاع على سير العمل في مواقع الصيانة والتأكد من تنفيذها وفقًا للمعايير المحددة و تحسين الخدمات المقدمة و تعزيز التواصل مع المواطنين.

كما قام رئيس الجهاز بمتابعة تسليم وحدات الإسكان المتميز، حيث أكد علي الالتزام بتسليم الوحدات وفق جداول زمنية محددة مع التركيز على توفير كافة المتطلبات لضمان تجربة سكنية مريحة للمستفيدين وتم التأكيد على الإدارات المختصة بفحص شامل للوحدات التأكد من أن جميع الوحدات علي المستوي المطلوب من حيث الجودة والتشطيبات.

وفي ختام الجولة أكد رئيس الجهاز علي أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لنماذج الإسكان المختلفة بالمدينة وتعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الإسكان وتحسين جودة الحياة للمواطنين مما يسهم في خلق بيئة سكنية متكاملة تدعم التنمية المستدامة وتلبي احتياجات المواطنين.