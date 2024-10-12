السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف الجولان المحتل بوابل من الصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت القناة 12 العبرية، إن 10 صواريخ إطلاقوا من لبنان تجاه الجولان.

وأعلنت وسائل عبرية، أن وابلا من الصواريخ أطلقوا من لبنان استهدفت الجولان قبل قليل.

 

قاطفي الزيتون 

في وقت سابق، هاجم جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في بلدة عصيرة الشمالية في نابلس، واستولت على المحصول من ثمار الزيتون.

 

وأفاد رئيس مجلس بلدي عصيرة الشمالية بسام صوالحة، بأن قوات الاحتلال اعتدت على قاطفي الزيتون في منطقة "برناط" من الجهة الشرقية للبلدة، واستولت على المحصول، وهددتهم من العودة إلى المنطقة لقطف الزيتون مستقبلا.

 

وتعاني قرى وبلدات نابلس من اعتداءات الاحتلال ومستعمريه، خاصة في موسم قطف الزيتون.

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