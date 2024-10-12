أكبر قافلة طبية علاجية متخصصة وشاملة لأهالي كفر شكر

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية يرافقها الدكتور أسامة الشلقانى وكيل أول وزارة الصحة بمحافظة القليوبية ومحمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أكبر قافلة طبية علاجية متخصصة وشاملة لأهالي قرية كفر على شرف الدين بمدينة كفر شكر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بداية بناء الإنسان لتقديم خدمة طبية مميزة لجموع المواطنين من خلال توفير الكشف والعلاج فى العديد من التخصصات الطبية وعلاج غير القادرين وإجراء عمليات جراحية بالمجان تنفيذا لتعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

وأكدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية أن القافلة الطبية العلاجية المجانية أطلقتها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان أطلقت للكشف وعلاج المرضى بالمجان بقرية كفر على بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مشيرا إلى أن القافلة استقبلت المواطنين على مدار يومين منذ أمس الجمعة واليوم السبت وشملت كافة التخصصات الطبية وقرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى إلى المستشفيات لإستكمال مرحلة العلاج وإجراء العمليات الجراحية مجانا تماشيا مع سياسة رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء المالية والمعيشية على المواطنين والتى كان لها سبب كبير فى رسم الفرحة والسعادة على وجوه المرضى .



أضافت نائب محافظ القليوبية أن الدولة لديها خطة طموحا للاهتمام بالقطاع الصحى بكافة المحافظات من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحملات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد، موضحا أن القافلة ضمت إسطولا من سيارات القوافل الطبية بمبادرة بداية وحياة كريمة للمصريين يرافقهم معمل طفيليات ومعمل تحاليل دم كاملة وأشعة عادية وغيرها من الأجهزة الطبية لزوم الكشف وعلاج المرضى دون مقابل مادى نهائيا وذالك حرصا من القيادة السياسية على صحة وحياة المواطنين بالمدن والقرى بتوفير الخدمات إلى محل إقامتهم دون أى معاناة لإشاعة الرضا بين المواطنين بجهود وإنجازات الدولة.

وأوضح أن القافلة شهدت إقبالا كبيرا من الأهالى رجال ونساء وأطفال وتم توقيع الكشف الطبي المجاني علي جميع المرضى داخل الوحدة الصحية بقرية على شرف الدين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، مؤكدا أنه تم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة ويتوافر بها الخدمة الطبية لاستكمال الإجراءات العلاجية اللازمة فى العديد من التخصصات

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية إلى أنه يتم تنظيم قوافل طبية بصفة مستمرة فى كافة المناطق وخاصة القرى والمناطق مترامية الأطراف للاطمئنان على صحة جموع المرضى فى إطار جهود الدولة فى توفير خدمات الكشف والعلاج بالمجان من أجل صحة أفضل لجموع المواطنين، منوها أنه يتم عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية للمواطنين وندوات للكشف المبكر عن أورام الثدي وطرق الفحص الذاتى للثدى ودعم صحة الأم والجنين وتنظيم الأسرة.