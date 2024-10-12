المنيا تستقبل رالي تحدي عبور مصر في نسخته الـ13

أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، عن سعادته بإستضافة المحافظة لرالي “تحدي عبور مصر” في نسخته الثالثة عشرة، مشيرًا، إلى أن هذا الحدث يعكس روح التعاون والإنفتاح على العالم، ويعزز مكانة المنيا كوجهة سياحية وثقافية هامة.

وأوضح محافظ المنيا، أن استضافة الرالي تأتي تزامنًا مع تفعيل المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتماء الوطني وتنمية المهارات والقدرات الشخصية للمواطنين ، وأكد اللواء كدواني، أن محافظة المنيا ملتزمة بدعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء الإنسان المصري ، وتعزز من قيم التعاون والتفاهم بين مختلف الثقافات.

مشيرًا المحافظ ، إلى أن المبادرة تُعد خطوة نحو تعزيز التكامل بين السياحة والتنمية البشرية ، وجدير بالذكر، أن رالي تحدى عبور مصر 2025، في نسخته الثالثة عشرة على التوالي انطلق الخميس 10، ويستمر حتى 19 أكتوبر الجاري، لمدة عشرة أيام، بمشاركة العديد من الدول والجنسيات ، بالإضافة، إلى عدد من المشاركين المصريين، وذلك باستخدام الدراجات النارية