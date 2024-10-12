السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال: سلاح الجو استهدف 280 هدفًا في لبنان وغزة في أسبوع

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن الاحتلال الإسرائيلي القضاء على عشرات العناصر  واستهداف 280 هدفًا - جوًا وبرًا، في عمليات لجيش الدفاع في غزة ولبنان خلال نهاية الأسبوع .

 

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه: قوات جيش الدفاع نفذت خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة عمليات مكثفة ضد بنى تحتية للعناصر في جنوب لبنان، واستهدفت عناصر حزب الله. 

 

وزعم متحدث جيش الاحتلال، القضاء على 50 مسلحًا عبر اشتباكات مباشرة وغارات جوية، كما دمر أكثر من 200 هدف باستخدام المدفعية والطائرات.

 

وأضاف: أثناء العمليات، اكتشفت القوات فتحات أنفاق تحت الأرض، وعشرات المواقع التي كانت تُخزّن فيها أسلحة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ، قذائف هاون، وصواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو البلدات الشمالية والقوات في المنطقة، كما تم العثور على معدات قتالية وأسلحة وذخيرة تعود لعناصر حزب الله.

 

وأشار إلى أن سلاح الجو استهدف مواقع في عمق وجنوب لبنان، ودمر عشرات منصات إطلاق الصواريخ والصواريخ أرض-أرض التي استُخدمت لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل خلال نهاية الأسبوع، كما استهدف بنية تحتية تحت الأرض قرب الحدود السورية اللبنانية حيث كانت تُخزن أسلحة تابعة لحزب الله.

 

عمليات في قطاع غزة

وأردف: بالتزامن نفذ جيش الدفاع  عمليات في قطاع غزة، حيث تم تدمير بنى تحتية وقتل عشرات في جباليا، وقضت الفرقة 162 على أكثر من 20 مسلحًا خلال الساعات الماضية باستخدام الدبابات والاشتباكات المباشرة والغارات الجوية، وحتى الآن تم القضاء على حوالي 200 عنصر في العمليات في المنطقة.

 

وأضاف: في وسط القطاع، استهدفت الفرقة 252 خلايا ، من بينها عناصر كانت تطلق الصواريخ المضادة للدبابات على قوات جيش الدفاع وفي رفح، نجحت فرقة غزة في القضاء على كانوا يخططون لمهاجمة القوات.

 

ولفت: إلى أنه خلال مجموع العمليات في نهاية الأسبوع، استهدف سلاح الجو حوالي 280 هدفًا في لبنان وغزة، بما في ذلك بنى تحتية تحت الأرض، مخازن أسلحة، مقرات عسكرية، خلايا مسلحة، وبنى تحتية أخرى.

 

 

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