السبت 12 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

هي تستطيع: مصر دائما تقف فى الصفوف الأولي لدعم الشعوب العربية والأفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن الدولة المصرية تعمل على حفظ التوازن وتعزيز السلام والأمن فى القارة الإفريقية، وتوطيد العلاقات بين دول القارة السمراء لموجهة التحديات الراهنة.

وأضافت زهران، أن الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة جاءت فى توقيت هما للغاية وسط تصاعد التوترات بين العديد من الدول الأفريقية، مؤكدة أن هذه التحركات لها أبعاد استراتيجية لخفض هذه التوترات والصراعات الدائرة فى منطقة البحر الأحمر، والتي أثرت كثيرا على حركة التجارة العالمية.

وأوضحت أن مصر تعمل دائما على نشر السلام بين الدول وعزيز التعاون من أجل البناء والتنمية كما أنها ترفض رفضا قاطعا التدخل بأي شكل في شؤون الدول، معربة عن رفضها التام للإدعات بتدخل مصر فى الصراعات الدائرة فى أفريقيا وفى والتدخل أيضا فى شؤؤن بعض الدول.

وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلى أن مصر دائما ما تقف فى الصفوف الأولي لدعم الشعوب العربية والأفريقية أيضاً، كما أنها لم تتأخر نهائيا فى تأييد حقوق الشعوب العربية والأفريقية أن ينالوا حقوقهم المشروعة.

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