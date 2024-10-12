رؤية

السبت 12/أكتوبر/2024 - 07:23 م 10/12/2024 7:23:12 PM

لم تقتصر جولات الرئيس عبدالفتاح السيسى على الزيارات الخارجية رغم أهميتها وارتباطها بالأمن القومى المصرى، ومساعدة دول الجوار فى بسط سيادتها على أراضيها ومواجهة الإرهاب.

وتتزامن مع الجولات المكوكية الخارجية جولات داخلية لا تقل فى أهميتها عن الخارجية، بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية فى كافة ربوع مصر، ما أحدث طفرة غير مسبوقة فى مختلف القطاعات.

بعث الرئيس عدة رسائل أمس فى افتتاح محطة «بشتيل» وإضافة صرح عملاق لخدمة سكك حديد مصر على مساحة 57 فداناً، وهو ما يعادل 4 أضعاف محطة «رمسيس» وهى من المحطات الذكية التى تضم 28 شباك تذاكر وجراچاً يتسع لألف سيارة وتوفر 7 آلاف فرصة عمل وهى بمثابة بوابة العبور لصعيد مصر.

كما افتتح الرئيس عبر الـ«ڤيديو كونفرانس» 20 مشروعاً منها 8 مشروعات هى: طريق 6 أكتوبر -الواحات وطريق أسيوط - قنا وطريق الفردان - الصالحية وطريق دهب - نويبع و6 كبارى أعلى المزلقانات و3 كبارى علوية ومحور خزان أسوان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تكشف عن جهود الرئيس السيسى والحكومة، خاصة وزارة النقل.

وجه الرئيس لأبناء سيناء عند افتتاح خط الفردان - بئر العبد بعد تطويره، رسالة بضرورة الحفاظ على كل حبة رمل فى أرض الفيروز وأن قطار التنمية هو بداية لإحداث تنمية شاملة فى سيناء.

كما طالب الرئيس وزير النقل بضرورة النهوض بالصناعة لتوفير العملات الصعبة والابتعاد عن السلع الاستفزازية التى تهدر مليارات الدولار عند استيرادها.

جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إقامة المشروعات التنموية التى يشهد بجدواها القاصى والدانى والتى تعد نقلات حضارية كبيرة على أعتاب الجمهورية الجديدة تدفع جميعها فى المزيد من الراحة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

حماية الجبهة الداخلية عبر العديد من الحزم الاقتصادية والإجراءات العاجلة برعاية الرئيس حققت خلال 10 سنوات فقط ما يفوق الإنجازات التى تحققت على مدار قرن من الزمان.

مصر الجديدة حلم تحول إلى واقع أبهر العالم أجمع، وأصبحت القاهرة ملاذاً آمناً للاستثمارات العربية والعالمية، بما يخدم الوطن والمواطنين، جهود الرئيس المكثفة فى الحفاظ على الجبهة الداخلية بما تمثله من نسيج وطنى قوى تدعم قوة الوطن نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.. وتبقى جولات الرئيس الداخلية هى أساس قاطرة التنمية ولا تقل أهمية عن جولاته المكوكية الخارجية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد من المخاطر المحيطة.

تحية للسيد الرئيس الذى تحمل المسئولية فى أشد لحظات الوطن ظلمة، وتمكن بحنكته وصبره وقوة عزيمته أن يبحر بسفينة البلاد إلى بر الأمان.