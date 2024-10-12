صحة لبنان: مقتل 9 أشخاص في غارات إسرائيلية شمال وجنوب بيروت

قالت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، إن 9 أشخاص قتلوا وإصابة 28 آخرين في غارتين إسرائيليتين، استهدفت إحداهما قرية شمال بيروت، والثانية قرية أخرى جنوب العاصمة، في مناطق لا تعد معاقل تقليدية لـ«حزب الله».

وأفادت الوزارة بأنّ «غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المعيصرة في كسروان» التي تقع على بعد نحو 30 كلم، شمال بيروت، أدت إلى «استشهاد 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين».

غارة للعدو الإسرائيلي

وأبلغت الوزارة، في بيان منفصل نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، سقوط «4 شهداء و14 جريحاً» جراء «غارة للعدو الإسرائيلي» على برجا في منطقة الشوف جنوب بيروت.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ سلسلة من الغارات الجوية المحددة على مواقع تابعة لـ«حزب الله» في بيروت، بما في ذلك «العديد من مستودعات الأسلحة وبنية تحتية أخرى للمسلحين».

ويتهم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بوضع مواقع تخزين وإنتاج الأسلحة، تحت مبانٍ سكنية، في العاصمة اللبنانية، مما يعرض السكان للخطر، ويتعهد بالاستمرار في ضرب الأصول العسكرية لـ«حزب الله» بكامل قوته.

وخلال الأيام الماضية أصدر الجيش الإسرائيلي طلبات إخلاء لأماكن في الضاحية الجنوبية لبيروت عدة مرات، إذ يواصل قصف العديد من الأهداف وقتل قادة في «حزب الله» و«حماس».

وأعلنت إسرائيل منتصف الشهر الماضي نقل «الثقل العسكري» إلى الجبهة الشمالية. وبدأت منذ 23 سبتمبر تكثيف غاراتها الجوية خصوصاً في مناطق تعدُّ معاقل لـ«حزب الله» في الجنوب والشرق والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت إسرائيل أنها بدأت في 30 سبتمبر ، عمليات «برية محدودة وموضعية ومحددة الهدف» في جنوب لبنان تستهدف «بنى تحتية» عائدة لـ«حزب الله»