التموين تضبط مخزنا لغش زيوت السيارات.. يقلد العلامات التجارية

في اطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالرقابة والتفتيش علي كتفك الأنشطة والمنشأت التموينية والتجارية بالأسواق وكذلك مكافحة كافة صور الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية .

وفي هذا الصدد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة وبناء على المعلومات الواردة لمدير مديرية تموين الجيزة والتى تفيد بوجود احد المواقع يقوم بالتلاعب والغش التجاري في منتج "زيوت السيارات " وتقليد عدد من الماركات المشهورة من زيوت السيارات وذلك بمنطقة قرية ابو صير مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وعليه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة مدير مديرية التموين بالجيزة وتم مداهمة المكان المذكور، وبالتفتيش تبين ان المكان عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة ادوار ، والدور الثالث عبارة عن مكان التعبئة وبه خط تعبئة وخزانات للزيت السائب ومخزن للجراكن الفارغة للماركات المشهورة والدور الثانى والارضى مخازن للمنتج النهائى من الزيت معبأ بجراكن لمعظم الماركات المشهورة.

وعلي الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الزيت السائب باجمالى كمية ١٤.٥ طن معبأة فى خزانات بلاستيك، وكذلك تم التحفظ على الجراكن المعبأة بعدد ١٦٠٠ جركن ماركات مختلفة باجمالى ٢١.٥ طن، وبذلك تكون اجمالى الكمية المضبوطة ٣٦ طن زيوت سيارات مقلدة ومعاد تدويرها، كما تم التحفظ على خط الانتاج والآت المستخدمة فى التعبئة والتغليف وعدد ٢٥٠٠ جركن فارغ لماركات مختلفة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن الجدير بالذكر ان الحملة التموينية والرقابية كانت برفقة ياسر حنفى مدير عام التجارة واحمد عثمان ومحى اسماعيل وسلطان النجار واحمد عبد الونيس من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.