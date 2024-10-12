ضبط لصوص الجرارات الزراعية وماكينات الري في الغربية

نجح ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الجرارات الزراعية وماكينات الرى باستخدام "دراجة نارية، تروسيكل بدون لوحات معدينة، وبحوزتهم بندقية خرطوش– فرد خرطوش– عدد من الطلقات".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، وضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين فى الوقائع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإدارة محطة بث تليفزيونى لا سلكية لفك شفرة القنوات الفضائية وإعادة بثها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لا سلكية حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "دون تصريح"، وكذا إدارة محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع.

واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

كما أغلقت الأجهزة الأمنية ناديًا صحيًا بدائرة قسم شرطة العجوزة، يستغله مجموعة من الخارجين على القانون في ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

كانت معلومات وردت للإدارة العامة للآداب أكدتها التحريات عن وجود ممارسات غير أخلاقية داخل أحد الأندية الصحية في العجوزة.

وتم إعداد الأكمنة اللازمة وإلقاء القبض على العاملين بالنادي الصحي، وتبين أنهم يمارسون نشاطًا إجراميًا في مجال ممارسة وتسهيل الدعارة.

واعترف المقبوض عليهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتقاضي الفتيات مبالغ مالية تصل إلى 1000 جنيه في الجلسة الواحدة، والتي تكون في صورة جلسة مساج تتحول إلى ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل الغرف المغلقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.