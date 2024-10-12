النقابة العامة للعلوم الصحية تكرم أوائل الجمهورية بالمعاهد الفنية الصحية الثلاث عشر

كرمت النقابة العامة للعلوم الصحية، أوائل الجمهورية بالمعاهد الفنية الصحية الثلاث عشر على في مصر، من خريجي دفعة 2024، وذلك في احتفالية على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، الذي اختتم بهذه الفعالية مؤخرا، في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، مساء اليوم السبت، بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، والنقيب العام للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات، وحشد كبير من عمداء وطلبة المعاهد الفنية الصحية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، وقدمت منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية الحضور، والكريمات حتى نهاية الحفل.

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن التكريم، شمل الـ 10 الأوائل من كل شعبة دراسية بالمعاهد، ووجه تحية لأوائل الجمهورية، وأسرهم، وطالبهم باستكمال تعليمهم العالي، والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم، وطالبهم بالإبداع في مجالات عملهم، وأن يبقوا متفوقين في أي مكان.

تضم الشعب السبع الأشعة والتصوير الطبي، والمختبرات الطبية، والمراقبين الصحيين، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان، وصيانة الأجهزة الطبية، والطوارئ والرعايات الحرجة.

وواصل نقيب العلوم الصحية، يعتبر هذا التكريم، بداية لسلسلة تكريمات لاحقة لخريجي البكالوريوس من المعاهد، وكذلك الكليات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، ويأتي ذلك لتشجيع الطلاب على التفوق الدراسي، والتميز العلمي، بما ينعكس على مستوياتهم المهنية لاحقا في مجالات عملهم، وكذلك في إطار تطوير منظومة العمل الصحية في المجالات التابعة للعلوم الصحية، وسوف تعتمد النقابة هذا البروتوكول سنويا مع الطلبة بالتنسيق مع المعاهد.

وقال د. أحمد فتحي أبوزيد، عميد معهد فني صحي إمبابة، أنه يلمس بقوة جهد نقابة العلوم الصحية في ملف المهنة، وأن معهد إمبابة هو أقدم معهد في الشرق الأوسط، ويمتد عمره إلى 98 سنة، وتخرج المعاهد أجود كوادر ذات خبرة ومهارة علمية وسلوكية، درسوا مناهج متطورة، ومطلعين على أحدث المعلومات في مجالات عملهم.

وقالت د. مي العسال، مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، أن التخرج هو أول خطوة في طريقهم، ومازال أمامهم دراسات تخصصية وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه.

حضر التكريم، د. مي العسال، مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، ود. إيمان عادل مدير عام المعاهد الفنية الصحية بوزارة الصحة، ود. شيماء فتحي، عميد المعهد الفني الصحي ببنها، ود. أحمد فتحي أبوزيد، عميد المعهد الفني الصحي بإمبابة، د. عبير العشري، عميد المعهد الفني الصحي بالمنصورة، ود. احمد هاني عبدالهادي، وكيل المعهد الفني الصحي بالزقازيق نيابة عن د. عبدالنبي الدبيكي عميد معهد الزقازيق.