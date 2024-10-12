صحة غزة: بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة في غزة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف، أن المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، سوف تبدأ على النحو التالي:

وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها :

المكان: بالمحافظة الوسطى في الأماكن والمراكز المعلن عنها.

الزمان: يوم الاثنين القادم 14 أكتوبر 2024م.

المدة: لمدة 3 أيام مع إمكانية التمديد ليوم واحد إضافي فقط.

التوقيت: من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً.

الفئة المستهدفة: الأطفال دون سن 10 سنوات.

ملاحظة: سوف يتم إعطاء (فيتامين أ) للأطفال ما بين عمر 2 – 10 سنوات.