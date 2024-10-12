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السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

صحة غزة: بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف، أن المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، سوف تبدأ على النحو التالي:

وأضافت وزارة الصحة عبر حسابها :

المكان: بالمحافظة الوسطى في الأماكن والمراكز المعلن عنها.

الزمان: يوم الاثنين القادم 14 أكتوبر 2024م.

المدة: لمدة 3 أيام مع إمكانية التمديد ليوم واحد إضافي فقط.

التوقيت: من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً.

الفئة المستهدفة: الأطفال دون سن 10 سنوات.

ملاحظة: سوف يتم إعطاء (فيتامين أ) للأطفال ما بين عمر 2 – 10 سنوات.

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